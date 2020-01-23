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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'nin çizgi-bilim filmlerinin ilki yayında Haberi

Maltepe'nin çizgi-bilim filmlerinin ilki yayında Haberi

hazırlanan video

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Kısa Film Karikatür Karikatürist 


- Maltepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen çizgi-bilim filmlerinin ilki sosyal medya ve dijital alanlarda yayımlandı. Usta Karikatürist Yiğit Özgür'ün elinden çıkan videoların ilkinin konusu 'şans' oldu. Maltepe Üniversitesi tarafından hayata geçirilen çizgi-bilim videolarında tıptan mühendisliğe sosyal bilimlerden beşeri alanlara kadar satır aralarında kalmış önemli konular işlenecek. Tamamı usta karikatürist Yiğit Özgür'ün elinden çıkacak videoların ilkinin konusu 'şans' oldu. Sosyal medya ve dijital alanlarda yayınlanan kısa filmde, bugüne kadar yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar incelenerek; şansın faktörlerini ve formüllerini irdelendi. Yiğit Özgür 'şans' konusundaki tüm bu bilimsel olasılıkları kendi kalemine has mizahi diliyle anlattı. Özgür; film boyunca döviz, ev veya piyango bileti alanların şansı yaver gitmediğinde başına neler geldiğini, mutlu olmak isteyenlerin bulundukları yerde bile nasıl fark oluşturduğunu resmetti. "Bilim ve çizginin gücü buluştu" Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar konu ile ilgili değerlendirmesinde; herkesin merak ettiği soruların yanıtlarını bilimsel çalışmalarla verdiklerini ancak anlatım dili olarak bu kez çizgileri kullandıklarını söyledi.

Prof. Dr. Karasar, "Bilim ve çizginin gücünü buluşturduk. Uzun bir uğraş ve hazırlık dönemi sonucu hayata geçen filmlerimizi ilgilenen herkesin beğenisine sunuyoruz. Usta çizerimiz Yiğit Özgür’ün çizimlerinin özellikle gençlere ve bilim dünyasına ilham olacağını umuyorum" diye konuştu.

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