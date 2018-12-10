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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Maltepe'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Binanın dışından görüntü

Fabrika Yangını Fabrika Nadan Plastik Fabrikası Trol 

-Soğutma çalışmalarından detaylar

( İSTANBUL )- Dumanların yükseldiği fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor İSTANBUL

- Maltepe’de bulunan 3 katlı bir plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken binadan dumanların yükseldiği görüldü.
Bu sabah saat 05.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkal Mahallesi Akif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştı. 3 bin 500 metrekare alana sahip plastik üretimi yapılan fabrikada başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın iç kısımlarına doğru yayılmıştı. Yangın nedeniyle fabrika içerisinde patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında itfaiye ekipleri fabrika içerisinde soğutma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

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