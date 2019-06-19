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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Maltepe'de zincirleme trafik kazası - İSTANBUL

Maltepe'de zincirleme trafik kazası - İSTANBUL

- Kaza alanından detay - Trafik sıkışıklığından detayMaltepe'de zincirleme trafik kazası - 8 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında dört kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'den Kartal yönüne giden Osman K. idaresindeki 34 ZP 5236 plakalı kamyon, D100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 7 ayrı araçta kazaya karışarak yola savruldu.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.

Polis Sağlık Ekibi Trafik Kazası Bild Trol 

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