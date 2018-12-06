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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Maltepe'de yol çöktü, otomobil askıda kaldı İzle

- Maltepe'de yol çöktü, otomobil askıda kaldı İzle

Araç sahibiyle röportaj

Zabıta Toprak Kayması 

-Askıda kalan otomobilin görüntüleri
-Çöken inşaatın görüntüleri

( İSTANBUL )- Otomobilin uçuruma düşmesine ramak kaldı- Maltepe’de facianın eşiğinden dönüldü İSTANBUL

- Maltepe'de bir inşaatın temel çalışması nedeniyle yol çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir otomobil toprak kayması nedeniyle askıda kaldı. Metrelerce yükseklikten aşağı düşmekten santimetrelerle kurtulan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Maltepe Küçükyalı’daki Rıfkı Tongsir Caddesi’nde bir inşaatın temel çalışması nedeniyle yol çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir otomobil toprak kayması nedeniyle askıda kaldı. Metrelerce yükseklikten aşağı düşmekten santimetrelerle kurtulan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Araç sahibi Erbil İlker, olay yerine gelen zabıtaların tutanak tutarak çökmeye inşaatın sebep olup olmadığı konusunda çalışma başlattığını söyledi.

İlker, “İnşaatın tedbiri alınmamış. Alınsaydı böyle olmazdı. Çok fazla derine kazılmış. Allah’tan yayalar geçerken çökmemiş” dedi.
Araçta maddi hasar meydana geldi. (ME- ÖY-
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