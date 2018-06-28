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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe’de yağmurun ardından çok sayıda araç sular içerisinde kaldı

Maltepe’de yağmurun ardından çok sayıda araç sular içerisinde kaldı

Sokaklarda oluşan selden görüntü

Cenin Sağanak Yağış Şelale Dolar Irak 

-Aniden bastıran yağmur
-Su aktarma kanalından fışkıran sular
-Minibüs yolunda suların içerisinde ilerlemeye çalışan araçlar
-Yolda kalan araçlar
-Vatandaşları araçları itelemesi
-Vatandaşla röportaj

( İSTANBUL )- Sürücüler araçlarını kurtarmak için seferber oldu İSTANBUL

- Maltepe’de gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan yağış sürücüleri zor durumda bırakırken, sel sularının dolduğu minibüs yolunda çok sayıda araç sular içerisinde kaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde anide bastıran sağanak yağış, İstanbul’un diğer ilçelerinde olduğu gibi Maltepe’de etkili oldu. Sokaklar bir anda yağmur suları ile dolarken, yokuştan aşağı akan sel suları minibüs yolunda sürücüleri zor durumda bıraktı. Sular içerisinde kalan çok sayıda araç, vatandaşların kendi imkanları iteleyerek çıkarıldı. Sel sularının bazı su aktarma kanallarını da patlattığı ve şelaleler oluştuğu görüldü.

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