Maltepe'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi
- Araçta yapılan aramadan görüntülerMaltepe'de uyuşturucu operasyonuİSTANBUL (AA) - Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyoperasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulundurduğu uyuşturucuyu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, 15 Kasım'da Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde R.Ö (26) yönetimindeki aracı durdurmak istedi.İhtarına uymayarak araçla Gülsuyu Köprüsü istikametine kaçmaya çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Araç, Orhangazi Caddesi ile Tansel Caddesi'nin kesiştiği bölgede, duvara çarparak durabildi.Sürücü R.Ö, gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, gizli bölmelerde 8 parça taş, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.