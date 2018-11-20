Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Maltepe'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Araçta yapılan aramadan görüntülerMaltepe'de uyuşturucu operasyonuİSTANBUL (AA) - Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyoperasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracında bulundurduğu uyuşturucuyu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, 15 Kasım'da Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde R.Ö (26) yönetimindeki aracı durdurmak istedi.İhtarına uymayarak araçla Gülsuyu Köprüsü istikametine kaçmaya çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı.
Araç, Orhangazi Caddesi ile Tansel Caddesi'nin kesiştiği bölgede, duvara çarparak durabildi.Sürücü R.Ö, gözaltına alınırken araçta yapılan aramada, gizli bölmelerde 8 parça taş, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kokain Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Gizli Bölme 

İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı