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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Maltepe'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Zanlının emniyetten çıkışıMaltepe'de uyuşturucu operasyonuİSTANBUL (AA) - Maltepe'de şüphe üzerine durdurulan araçta 47 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Girne Mahallesi'nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 şeffaf poşet içerisinde 47,29 gram skunk, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Araç sürücüsü Ufukcan R. (26) gözaltına alındı.Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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