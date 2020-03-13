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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - İSTANBUL

Maltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - İSTANBUL

- Yaralıya müdahale edilmesi - Araçlardan detaylarMaltepe'de trafik kazasında 3 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Maltepe'de seyir halindeki bir otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde seyir halindeki Melek Ç. idaresinde otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.Çarpma sonucu park halindeki otomobil, önündeki kamyon ve arkadan çarpan otomobilin arasında sıkıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri sürücü Melek Ç. ile park halindeki aracın içinde bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı.Yaralı 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis Hastane Trafik Kazası Bild Direksiyon 

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