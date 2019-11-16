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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe’de “Siyaset ve Göç Kurultayı” düzenlendi Haberi

Maltepe’de “Siyaset ve Göç Kurultayı” düzenlendi Haberi

Hdf başkanı necip şahin konuşması

Özgürlük Ali Kılıç Alt Kültür Hümanist İslamofobi 

-Belediye başkanı ali kılıç konuşması
-Detay
-katılımcılar

( İSTANBUL ) - Maltepe’de, Türkiye’den Avrupa’ya göç eden vatandaşların sorunları ele alındı İSTANBUL

- Maltepe’de düzenlenen “Siyaset ve Göç Kurultayı” ile Türkiye’den Avrupa’ya göç eden vatandaşların yaşadığı problemler ele alındı. Kurultayda konuşan Başkan Ali Kılıç, “Ben ısrarla ve inatla bu toplantıların önümüzdeki yıllarda da sadece Maltepe’de değil, Türkiye’nin değişik ilçe ve illerinde, özellikle göç veren illerde de yapılması gerektiğini vurguluyorum” dedi.
Maltepe’de, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Siyaset ve Göç Kurultayı”, Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Avrupa (HDF) ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) işbirliğiyle düzenlendi.
Etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra SODEV’in kurucusu Ercan Karakaş, SODEV Genel Başkanı Ertan Aksoy, HDF Genel Başkanı Necip Şahin ile çok sayıda kişi katıldı.
Kurultayda, Türkiye’den Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç eden vatandaşların orada yaşadıkları problemler ele alındı. Kurultayın açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Kılıç, “Yurt dışında özellikle islamofobinin, ırçlığının yabancı düşmanlığının çok körüklendiği ortamlarda, o yıllarda, 70’li yıllarında başlarında başlayıp özellikle doksanlı yılların sonlarına kadar kim Türkiye’den Almanya’ya Avrupa’ya gittiyse, kollarının altına aldıkları dosyalarla, ordaki vatandaşlarımızın soruınlarını en detaylı bir şekilde anlatanlar yine HDF’nin o zamanki yöneticileri olmuştur. Hiçbir siyasi beklentisi olmadan, hatta bir çoğu Almanya’da yaşamaya karar vermiş, Alman vatandaşı olmuş, ama Türk insanının, göçmenlerin insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir yaşama haklarının olduğunu, adil bir ortamda, hukukun üstünlüğünün herkese eşit bir şekilde dağıtıldığı bir ortamda yaşamanın kaçınılmaz olduğunu, alt kültür ve üst kültür tartışmalarından sıyrılarak, üstün kültür hümanizmine ve hümanist değerlerin ön plana çıkarılmasının gelecekteki AB için çok önemli olduğunu vurgulayan, yine HDF olmuştur” dedi.
Başkan Ali Kılıç konuşmasının devamında, “Ben ısrarla ve inatla bu toplantıların önümüzdeki yıllarda da sadece Maltepe’de değil, Türkiye’nin değişik ilçe ve illerinde, özellikle göç veren illerde de yapılması gerektiğini vurguluyorum. İnşallah daha güzel günlerde, yoldaşların kol kola olduğu, sorunların çözüldüğü bir Türkiye’yi bir Avrupa’yı hatta bir dünyayı birlikte kurar, birlikte o güzel dünyada yaşarız. Bu duygularla toplantımızın başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından, konuşmacılar çeşitli konularda konuşarak Türk vatandaşlarının göç sorunlarını tartıştı.
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