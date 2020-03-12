Maltepe'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Tartışmanın büyümesi üzerine akraba oldukları öğrenilen iki taraf arasında silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi bıçak ve darpla yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri kavgada kullanılan silahlara ve bıçaklara el koydu.Kavgaya karışan kişilerin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.



loading...