Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Maltepe'de silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Maltepe'de pazarcılar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi'nde kurulan pazardaki esnafın çocukları arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini öğrenen aile büyükleri, Atatürk Caddesi'nde tartışmaya başladı.

Pazarcı Hastane Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Bıçaklı Kavga 

Tartışmanın büyümesi üzerine akraba oldukları öğrenilen iki taraf arasında silahlı ve bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi bıçak ve darpla yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri kavgada kullanılan silahlara ve bıçaklara el koydu.Kavgaya karışan kişilerin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı