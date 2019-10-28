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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe’de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

Maltepe’de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

Şahsın emniyeten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Maltepe’de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maltepe Girne Mahallesinde geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Ufukcan R.(26) ve aracın içerisinde yapılan aramada, 11 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 47,29 gram olan skunk, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Konu ile ilgili adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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