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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Maltepe'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Maltepe'de otomobil takla attı: 2 yaralı

Yaralanan şahıslardan detaylar

Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-takla atan otomobilden detaylar
-Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi
-Polis ekipleri ve vatandaşların otomobili yol kenarına çekmesi
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Maltepe’de D-100 karayolunda bir taksinin otomobile arkadan çarpması sonucu otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı. Olay, saat 05.30 saatlerinde, D-100 karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Alaboyu yönetimindeki 34 THR 47 plakalı taksi, D-100 karayolu üzerinde seyir ederken yine aynı yol üzerinde seyir halinde olan Ali Teke yönetimindeki 35 AR 2344 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ali Teke direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı, ardından yol üzerinde takla atarak durabildi. Kazada otomobil içinde yaralanan Ali Teke ve yabancı uyruklu Shaknoza Urazova çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkartılarak yol kenarına getirildi.
Çevredeki vatandaşlar durumu hemen Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde başka kazalar yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşlara müdahalede bulundu. Yaralı vatandaşlar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. “Vatandaşlar ve polisler otomobili yol kenarına çekti” Kaza sonrası, polis ekipleri çevrede daha geniş önlem almak ve kapanan yolu açmak için takla atan otomobili yoldan kaldırmak istedi. Çekicinin olay yerine gecikmesi sonucu polis ekipleri ve vatandaşlar, takla atan otomobili ittirerek yol kenarına çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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