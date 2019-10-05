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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe’de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kamerada

Maltepe’de okul çatısının araçların üzerine devrilme anı kamerada

Çatının devrilme anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Çökme Anı Okul Çatısı Kamera Güvenlik Kamerası Şiddetli Rüzgar 


- Maltepe’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Ortalık savaş alanına dönerken, çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, dün gece şiddetli rüzgar nedeniyle koparak çöktü. Çöken çatı okulun bulunduğu yol üzerinde park halinde olan yaklaşık 10 aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Okulun çatısının araçların üzerine devrildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde okulun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devriliyor.
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