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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe’de motosiklet kazası: 2 yaralı

Maltepe’de motosiklet kazası: 2 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Hastane Bild Motosiklet Kazası Sağlık Ekipleri 

-Motorcu
-Genel detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Maltepe’de freni patlayan motosikletin sürücüsü virajı almayarak refüje çarptı. Kavşaktaki toprak alana savrularak yaralanan motosikletli ve arkasında bulunan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza; Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; freni patlayan motosikletin sürücüsü Aykut Kutlu virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kutlu ve arkasında bulunan kişi, kavşaktaki toprak alana savruldu. Yaralanan iki kişinin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıkları 2 yaralıyı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. (HB-
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