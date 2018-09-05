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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Maltepe’de maskeli hırsız market soydu

Maltepe’de maskeli hırsız market soydu

Soyulan maket

Kamera Alabalık Maskeli Hırsız Hırsız Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Kalabalık
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe’de yüzü maskeli ve eli silahlı bir kişi marketin çalışanlarını tehdit ederek kasada bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. Olay, 21.00 sıralarında Maltepe Esatpaşa Mahallesi Penguen Sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi markete geldi. Markete gelen kişi içerdekileri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Kasadaki paraları alan kişi hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan marketin daha önceden de soyulduğu öğrenildi.
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