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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de kaldırımda çökme - İSTANBUL İzle

Maltepe'de kaldırımda çökme - İSTANBUL İzle

- Çökme meydana gelen kaldırımdan detaylar - Araç sahibinin açıklamalarıMaltepe'de kaldırımda çökmeİSTANBUL (AA) - Maltepe'de kaldırımın çökmesi sonucu park halindeki bir araç askıda kaldı.Alınan bilgiye göre, İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi üzerinde, kazı çalışması yapılan bir inşaat alanının yanındaki kaldırımda, çökme meydana geldi.Çökme sonucu, yol kenarında park halinde olan bir otomobilin sol ön kısmı askıda kaldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, araç olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis İnşaat Alanı Güvenlik Önlemi Zabıta 

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