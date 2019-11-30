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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı İzle

Maltepe'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı İzle

Polis ekipleri

Polis Silahlı Kavga Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Olay yeri(Detay)
-Olay yeri inceleme polisleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Maltepe'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada iki kişi yaralanırken dört kişi otomobilleriyle olay yerinden kaçtı. Silah sesleri polisleri harekete geçirdi Olay, saat 05.00 sıralarında Maltepe ilçesi, Girne Mahallesi, Çiftlik Sokak’ta meydana geldi. Sokak içerisinde alkol alan bir grubun yanına otomobil ile gelen dört kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Alınan bilgiye göre silahlı kişi, sokakta alkol aldığı öne sürülen kişilerden birisini silahın kabzesiyla yaralarken, diğer kişiyi de darp ederek olay yerinden geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. Olay Yeri İnceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı Olayın meydana geldiği noktayı ve çevresini güvenlik çemberi içerisine alan polis ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmazken Olay Yeri İnceleme ekipleri, alkol şişeleri ve bardaklarıyla boş kovanlar üzerinde detaylı çalışma yaptı. İki yaralı olay yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganları yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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