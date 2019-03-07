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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de gölette ceset bulundu - İSTANBUL

Maltepe'de gölette ceset bulundu - İSTANBUL

- Cesedin bulunduğu göletten görüntü - Cesedin polis tarafından göletten çıkarılması - Cesedin ihbarını yapan kişi ile röportajİSTANBUL (AA) - Maltepe'de gölette, bir kadın cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Süreyyapaşa Birinci Baraj Yolu'ndaki gölette, sazlıklar arasında hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi göletten çıkardı.Üzerinde kimlik bulunmayan 40'lı yaşlardaki bir kadına ait olduğu belirlenen ceset, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Dalgıç Polis Polis Bild Kadın Cesedi Sağlık Ekipleri 

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