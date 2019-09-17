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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Maltepe’de feci kaza: Biri çocuk 3 yaralı İzle

Maltepe’de feci kaza: Biri çocuk 3 yaralı İzle

Kaza yapan araçlar

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

-Olay yeri
-röp

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kontrolden çıkan başka bir aracın üstüne uçtu İSTANBUL

- Maltepe’de kontrolden çıkan araç, takla atarak seyir halindeki başka bir aracın üstüne uçtu. Takla atan araçta bulunan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza E- 5 Karayolu Maltepe mevkii'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan araç yolda ilerleyen bir aracın üzerin uçtuktan sonra başka bir araca da çarptı. Takla atan araçta bulunan biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan 3 araçtan ikisinde büyük maddi hasar meydana gelirken araçlardan biri ters dönmüş şekilde uzun süre karayolunda durdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. (HA-EY-
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