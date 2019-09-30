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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe'de evden hırsızlık - İSTANBUL

Maltepe'de evden hırsızlık - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası görüntüleriMaltepe'de evden hırsızlık - Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Maltepe’de evden hırsızlık yaptıkları belirlenen biri cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Mobil Park Timlerinin, Maltepe’de evlerden hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olaya karıştığı tespit edilen H.Ö. isimli yaşı küçük şüpheli, Gülsuyu Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.Çalışmaların devamında A.Ö de Aydınevler Mahallesi’nde evinden kaçmaya çalışırken yakalandı.Yapılan araştırmada H.Ö'nün 7 ayrı suçtan arama, 26 ayrı konudan suç kaydı bulunduğu, A.Ö'nün ise cezaevi firarisi olduğu ve 12 ayrı konudan arama, 39 ayrı konudan suç kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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