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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Maltepe’de E5 karayolu kenarında toprak kayması Haberi

Maltepe’de E5 karayolu kenarında toprak kayması Haberi

Toprak kayması olay yeri

Polis Toprak Kayması 

-Polis çalışmaları
-Oradan geçmeye çalışan vatandaşlar
-Röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- E5 karayolu Maltepe mevkiinde yol kenarından toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olay yerine güvenlik şeridi çekti. E5 karayolu Maltepe mevkiinde bugün öğle saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol kenarındaki yayalar o bölgede yürümekte zorlandı. Polis tedbir amaçlı olarak bölgeye güvenlik şeridi çekti. Oradan geçmekte zorlanan yaşlı bir vatandaş; her gün düzenli olarak aşağıdaki yoldan yürüyorduk ama şu anda orası katmış yol geçit vermiyor onun için yukarıdan geçiyoruz” dedi.

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