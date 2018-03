Maltepe’de down sendromlu gençler için Sevgi Kafe ve Karıncalar Atölyesi açıldı

-Gençlerin servis yapması

İSTANBUL



- Maltepe’de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde Üreten Engelliler Merkezi’nde kurulan Sevgi Kafe ve Karıncalar Atölyesi’nin tanıtımı yapıldı. Down sendromlu gençler, tanıtıma katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a söylediği şarkılarla doğum günü sürprizi yaptı. Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi içerisinde kurulan Sevgi Kafe ve Karıncalar Atölyesi vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Down sendromlu gençlerin hizmet ettiği kafe ve gençlerin eğitim gördüğü atölyenin tanıtımına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Önce kafeyi gezen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, kafede hizmet eden gençlerle bir süre sohbet etti. Daha sonra masaya geçen Kılıç ile ilgilenen down sendromlu gençler, önce siparişlerini aldı ardından da servis yaptı. Proje ile ilgili bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bu güzel insanlara fırsat vermek gerekiyor. Belediye başkanı seçildiğimiz gün Maltepelilere bir söz vermiştik, üreten engelliler merkezimiz olacak. Çünkü biz engelli kardeşlerimizin acınacak bireyler olmadığını düşünüyoruz. Bunlara fırsat verilmesi halinde, burada olduğu gibi bunlar da bir şeylere üretmek istiyorlar. Ailelerine faydalı olmak istiyorlar. Biz ekibimizle birlikte önce bunun altyapısını oluşturduk. Çok güzel bir yer. Hem burada eğlenecekler, hem anne babalar buraya çocuklarını buraya bırakıp başka işlerini halledebilecekler. Dolayısı ile buradaki çocuklarımız bir araya gelerek daha fazla sosyalleşecekler. Aslında çok güzel bir sosyal proje” şeklinde konuştu.

Projenin atölye kısmına da değinen Kılıç, “Atölye kısmı var. Orada da değişik alanlarda da çalışma yapacaklar. Örneğin kese kağıdı kültürü bizde neredeyse unutulmaya yüz tutmuştu. Yaklaşık 3 ton kese kağıdı siparişi verdik. Kese kağıdı yapıyorlar, bunları götürüp pazarlarda manavlara dağıtarak hem çocuklara ekonomik anlamda bir katkı sunacağız, hem de burada bir şey üretmiş olacaklar. Buna benzer projelerimiz olacak” diye konuştu.

Down sendromlu gençlerden başkana şarkılı sürpriz Üreten engelliler merkezini gezen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a Karıncalar Atölyesi’nde down sendromlu gençler doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Kılıç, gençlerin söylediği şarkılara eşlik ederken, seslerinin güzelliği karşısında mest oldu. İlk parçayı seslendiren Enver Zengin, yanık sesi ile herkesi duygulandırırken, daha sonra şarkı söyleye Gözde Dilek ise seslendirdiği parça ile alkış aldı.