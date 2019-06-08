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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe’de bir minibüs içi yolcu dolu minibüse çarptı: 5 yaralı Haberi

Maltepe’de bir minibüs içi yolcu dolu minibüse çarptı: 5 yaralı Haberi

Minibüsler ve yaralılar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Yaya Geçidi 


- Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan hatlı minibüs sürücüsü, önünde duran içi yolcu dolu minibüse duramayarak çarptı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza Maltepe Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir hatlı minibüsün sürücüsü yaya geçidinin önünde minibüsünü durdurdu. O sırada arkadan gelmekte olan başka bir hatlı minibüs sürücüsü, önünde duran minibüse duramayarak çarptı. Önde duran minibüste bulunan yolculardan 5’i kaza sebebiyle yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredekiler ve minibüsteki diğer vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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