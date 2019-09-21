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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe’de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Maltepe’de babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

-Arşiv Görüntüler-

Açıköğretim Lise Öğrencisi Tutuklama Talebi Savcılık Sorgusu Lise Öğrenci 

-Çocuğun görüntüsü
-Olay yeri

( İSTANBUL )- Şüpheli: “Pişmanım, bilinçli yapmadım” İSTANBUL

- Maltepe’de babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Akın B. “Üst soydan akrabayı canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maltepe Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde iddiaya göre, 17 yaşındaki Akın B., aralarında çıkan tartışma sonucu babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden bıçaklamıştı. Baba Yusuf B. hayatını kaybederken oğlu Akın B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerimin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. “Pişmanım, bilinçli yapmadım” Şüpheli mahkeme sorgusunda açıköğretim lise öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Benim geçmişte şizofren hastası olduğumu söylüyorlardı. Ancak ben şizofreni değilim. Ben ‘kafadan gidik’ olmadığımı düşünüyorum. Olay sırasında bana ne olduğunu ya da eylemi tam olarak nasıl gerçekleştirdiğimi hatırlamıyorum. Bu olaya geçmişteki yaşanmışlıkların birikerek yol açtığını düşünüyorum. Babam normalde şiddet uygulayan bir insan değildi ancak bir buçuk ay önce annemi aldattığını öğrenmiştim. Pişmanım çünkü bilinçli olarak yaptığım bir şey değildir” Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Akın B. “üst soydan akrabayı canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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