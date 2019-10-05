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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe’de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı

Maltepe’de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı

Enkazın kaldırılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası Şiddetli Rüzgar 


- Maltepe’de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Çatının enkazı olay yerinden kaldırıldı. Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yol üzerinde bulunan 10’a yakın aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çatının enkazı ekiplerin çalışmalarıyla olay yerinden kaldırıldı.
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