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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de araç yangını - İSTANBUL Haberi

Maltepe'de araç yangını - İSTANBUL Haberi

- İtfaiyenin yangına müdahalesiMaltepe'de araç yangını - Marmara Üniversitesi yerleşkesindeki şantiyede yanan kapalı kasa minibüs kullanılamaz hale geldi.İSTANBUL (AA) - Maltepe'de Marmara Üniversitesi yerleşkesindeki şantiyede yanan kapalı kasa minibüs kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre olay saat 12.30 sularında, Başıbüyük'teki Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunan şantiyede meydana geldi. Şantiye içerisinde bulunan kapalı kasa minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipiler kısa sürede yangına müdahale edip söndürürken minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında fakülte bahçesinden yükselen dumanlar, vatandaşları tedirgin etti.

Fakülte Araç Yangını Yükselen Yangına Müdahale 

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