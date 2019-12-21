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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe’de 7 katlı binada korkutan yangın

Maltepe’de 7 katlı binada korkutan yangın

Bina

Nadan Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye
-Vatandaşlar
-Röportaj

( İSTANBUL )-Yangının olduğu dairede patlama meydana geldi İSTANBUL

- Maltepe’de 7 katlı binanın 6. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında nedeniyle dairede patlama yaşanırken, bir kişi kişi dumandan etkilendi. Maltepe Cevizli Mahallesinde bulunan 7 katlı bir binanın 6. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede patlama olduğu söylenirken, bina sakinleri büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinleri de binadan dışarı çıkartıldı. Yangın nedeniyle yayılan dumandan bir kişinin etkilendiği öğrenildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı.
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