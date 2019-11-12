Maltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı - İSTANBUL Haberi
- Şüphelinin hırsızlık anıMaltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı - Yaşı küçük zanlı savcılık talimatıyla gözlem evine teslim edildiİSTANBUL (AA) - Maltepe'de, çeşitli asayiş suçlarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve 397 suç kaydı bulunan yaşı küçük şüpheli, savcılık talimatıyla gözlem evine teslim edildi.Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen yaşı küçük B.G'yi gözaltına aldı. Şüphelinin benzer suçlardan 397 kaydının olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, savcılık talimatıyla gözlem evine teslim edildi.
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