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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti Haberi

- Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı ziyaret etti Haberi

Görüşme detayları

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA


- Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti. KKTC Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 20.00’deki görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş da hazır bulundu.
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