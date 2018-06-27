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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Malta, Mültecilerin Bulunduğu Yardım Gemisinin Yanaşmasına İzin Verdi

- Malta, Mültecilerin Bulunduğu Yardım Gemisinin Yanaşmasına İzin Verdi

gemi

Sığınmacı Yardım Gemisi Kimlik Tespiti Basın Açıklaması Sivil Toplum 

-detaylar
-Joseph Muscat konuşma

( MALTA ) - Malta, mültecilerin bulunduğu yardım gemisinin yanaşmasına izin verdi MALTA

- Malta, Akdeniz'de 6 gün boyunca mahsur kalan 200'den fazla Afrikalı sığınmacının bulunduğu "Lifeline" adlı yardım gemisinin yanaşmasına izin verdi. İtalya ve Malta'nın kıyılarına yanaşmasına 6 gündür izin vermediği "Lifeline" yardım gemisine izin çıktı. Malta Başbakanı Joseph Muscat yaptığı basın açıklamasında, 7 Avrupa ülkesinin Alman sivil toplum örgütü "Lifeline Mission" tarafından yönetilen yardım gemisinde bulunan göçmenleri paylaşmayı teklif ettiğini söyledi.

Muscat, yardım gemisinin Malta limanına yanaşmasına izin verildiğini ve kimlik tespiti, gönderilecek ülkelerin belirlenmesi gibi gerekli işlemlerin derhal başlatılacağını ifade etti.
Mülteciler, Malta, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, İrlanda, Hollanda ve Belçika arasında paylaşılacak.
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