Malta Dışişleri Bakanı Abela Ramallah'ta

: - Ramallah kentindeki Dışişleri Bakanlığı binasından detaylar - Malta Dışişleri Bakanı Abela Filistinli mevkidaşı el - Maliki tarafından karşılanması - Heyetler arası görüşmeden detay görüntüler - Filistinli Dışişleri Riyad el - Maliki'nin basın açıklamasıRAMALLAH (AA) - Malta Dışişleri Bakanı Carmelo Abela, resmi temaslarda bulunmak üzere Batı Şeria'ya geldi. Abela, Filistinli mevkidaşı Riyad el - Maliki tarafından Ramallah kentindeki Dışişleri Bakanlığı binasında karşılandı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el - Maliki, ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.