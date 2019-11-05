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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Malkoç: 'Türkiye 15 Temmuz'dan sonra yeni bir döneme girdi' - ŞIRNAK İzle

Malkoç: 'Türkiye 15 Temmuz'dan sonra yeni bir döneme girdi' - ŞIRNAK İzle

Malkoç: "Türkiye 15 Temmuz'dan sonra yeni bir döneme girdi" - ŞIRNAK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un salona girmesi - Toplantının başlaması - Başdenetçinin konuşmaları - Toplantıdan detay görüntüler"Türkiye 15 Temmuz'dan sonra yeni bir döneme girdi" - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Türkiye özellikle 15 Temmuz’dan sonra yeni bir döneme girdi, yeniden toparlandı. Devletin işleyişi, kurumlar, kurumlar arası ilişki ve terörle mücadele hepsi gözden geçirildi"ŞIRNAK (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Türkiye özellikle 15 Temmuz’dan sonra yeni bir döneme girdi, yeniden toparlandı. Devletin işleyişi, kurumlar, kurumlar arası ilişki ve terörle mücadele hepsi gözden geçirildi." dedi.
Şırnak 'ta bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katılan Malkoç yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumunun başvuruları 6 ay içinde çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Malkoç, kurumlar ile vatandaş arasında "arabuluculuk" görevini üstlendiklerini belirterek, "Mahkemeye intikal etmiş konular hariç hepsini bize yazabilirsiniz. Yazdığınız her şeye olumlu cevap alamazsınız ancak derdinizin ve şehrinizin sorunları kayda girmiş oluyor." ifadesini kullandı.Başta Şırnak olmak üzere bölgenin terör olaylarından çok olumsuz etkilendiğini aktaran Malkoç, şunları kaydetti:"Türkiye özellikle 15 Temmuz’dan sonra yeni bir döneme girdi, yeniden toparlandı. Devletin işleyişi, kurumlar, kurumlar arası ilişki ve terörle mücadele hepsi gözden geçirildi. PKK terör örgütünün birinci yapmaya çalıştığı dünyanın en dindar halkı olan Kürt milletinin dinden uzaklaştırmaktır. Çok şükür Türkiye terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede çok önemli bir noktaya geldi" Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan'ın da katıldığı toplantının ardından Memur - Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Malkoç'a plaket verdi.

Sivil Toplum Kuruluşu Terörle Mücadele Sivil Toplum Arabuluculuk Terör Örgütü 

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