Malkara'da yangın - TEKİRDAĞ İzle

: - Yangına itfaiyenin müdahalesi - Vatandaşların dumandan etkilenen vatandaşları otomobille hastaneye götürmesi - Ambulansların gelişi ve müdahale - Hastane önünde bekleyişTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesindeki yangında 13 kişi dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında bir bloktaki kazan dairesinde çıkan yangın kısa sırada büyüdü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı.Yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 13 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.