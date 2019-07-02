Malkara'da trafik kazası: 6 yaralı - TEKİRDAĞ Haberi

- Kazanın meydana geldiği yeden detaylar - Kaza yapan araçlardan detaylar Tekirdağ Malkara'da Trafik Kazası 6 YaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Malkara'ya bağlı Çavuşköy mevki 6. km de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Malkara'dan Tekirdağ 'a gitmekte olan sürücü Hüseyin Çelik (59) yönetimindeki 59 LG 732 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce mahallelere ekmek dağıtan sürücü Erol Kav (49) yönetimindeki 59 LJ 604 plakalı Hafif Ticari Araca, daha sonrada İstanbul'dan gelip Çanakkale'ye gitmekte olan sürücü Emrah Evran (38) yönetimindeki 06 AK 555 plakalı otomobille çarpıştı.Karayolları ekiplerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve İtfaiye ekibi sevk edildi.Kazada sürücüler Çelik, Kav ve Evran yaralanırken, Emrah Evran'ın aracındaki eşi Arzu Evran (37), çocukları Beril Evran (8) ve Kuzey Evran (5) yaralandı.Yaralılar; 112 Ambulansları ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kapanan Tekirdağ - Keşan kara yolu, kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrasında yeniden trafiğe açıldı.
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