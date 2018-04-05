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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı - TEKİRDAĞ
: - Kaza mahallinden görüntüler - Traktörün ikiye bölünmüş hali - Devrilen Minibüs - Kapanan Hayrabolu Malkara karayolunda bekleyen araçlarMalkara'da trafik kazası: 1 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametinden gelen İlyas Savaşal'ın (80) kullandığı 59 LH 946 plakalı traktör, Sarnıç Mahallesi'ne dönüş yaptığı sırada İlhan Arkan (42) yönetimindeki 16 TT 150 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, traktör sürücüsü Savaşal yaralandı.Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.