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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malkara'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Malkara'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

OLAY YERİ

Direksiyon 

-HASTANEYE GETİRİLEN YARALI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Şahin Mahallesi yolu üzeri Hasköy ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin istikametine seyreden Mustafa Gür (19) yönetimindeki 59 ZK 415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Gür, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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