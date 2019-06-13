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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malkara'da ‘On Numara’ sevinci İzle

Malkara'da ‘On Numara’ sevinci İzle

İKRAMİYENİN ÇIKTIĞI BAYİ SAHİBİ VEDAT BASMAZ'IN KONUŞMASI

Çekiliş Büyük İkramiye Uttu Sevindik 

-BAYİDEN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLARIN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- On Numara oyununun 879. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi 109 bin 189 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan 3 kupondan birinin Tekirdağ Malkara'da yatırılması heyecanla karşılandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara'nın bu haftaki çekilişi yapıldı. En çok tercih edilen oyunda 3 kişi on numarayı tutturmayı başardı. Milli Piyango tarafından yapılan On Numara çekilişi sonuçlarına göre 3 talihliye 109 bin 189 lira 55'er kuruş düştü. Büyük ikramiyeyi kazanan 3 kupondan birinin Malkara'da yatırılması heyecanla karşılandı. İkramiyenin çıktığı kuponun yatırıldığı Palmiye Büfe sahibi Vedat Basmaz, “Büyük ikramiyenin Malkara’ya çıkmasına çok sevindik. Kime çıktı, hiç bir bilgim yok. Müşterimiz bizden memnun. Şanslı müşterimiz parasını güle güle harcasın” diye konuştu.

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