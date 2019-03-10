Malkara'da minibüse saldırı Video

-SALDIRIYA TEPKİ GÖSTEREN ÖZKAN YAVUZ İSİMLİ VATANDAŞ



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki panelvan minibüsün kimliği belirsiz kişilerce camları kırıldı. Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi üzerinde esnaf S.B.’ye ait park halinde bulunan 59 LL 349 plakalı panelvan minibüsün, kimliği belirsiz kişilerce gece yarısı sol ön kapı camı kırıldı. Araçta yaklaşık 200 lira maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi S.B., olayla ilgili polise şikayet başvurusu yapmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili konuşan Özkan Yavuz isimli bir vatandaş, çirkin saldırıyı yapan şahıslara tepki gösterdi.

