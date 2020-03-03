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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Malkara’da Mehmetçiğe destek

Malkara’da Mehmetçiğe destek

KONVOY

Şehit Rejim 

-TÜRK BAYRAKLI YÜRÜYÜŞ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçik’e destek için bir araya gelerek, Suriye’de şehit düşen askerlerimizi dualarla andı. Malkara Atatürk Anıtı önünde toplanan yüzlerce Malkaralı, ellerinde Türk Bayraklarıyla hayatını kaybeden kahraman askerlerimizi unutmayarak, Türk askerine sevgi gösterisinde bulundu. Alanı dolduran Malkaralılar, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganı attı. Şehitler için dualar okundu. Gençler, ellerinde Türk Bayraklarıyla şehitler için yürüyüş yaparak, Suriye rejimine tepki gösterdi.
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