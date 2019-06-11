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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Malkara'da karı koca, alacaklı olduklarını iddia ettiği kişilerin saldırısına uğradı Haberi

Malkara'da karı koca, alacaklı olduklarını iddia ettiği kişilerin saldırısına uğradı Haberi

PAZAR YERİNDE,

Alışveriş Şeker Hastası Saldırı 

-SALDIRIYA UĞRAYAN GÜLCAN
-SAYIT ÇİFTİNİN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ - ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karı koca, alacaklı olduğu kişilerin saldırısına uğradığını iddia etti. Edinilen bilgiye göre, Sayıt ve Gülcan Özkır çifti, pazar yerinde alışveriş yaptıkları sırada alacaklı olduğu karı kocayla tartıştı. Sözlü münakaşanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 taraf birbirine girdi. "Para verdik biz mi kötü olduk" Kendilerine saldırdığını iddia ettiği kişilerden alacaklı olduğunu ifade eden Sayıt Özkır, "Alacağım var bir de bize saldırıyorlar. Para verdik biz mi kötü olduk şimdi" diyerek tepki gösterdi. Gülcan Özkır da, "Benim kocam şeker hastası, gelmişler bize saldırıyorlar. Böyle saçmalık olmaz" dedi.

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