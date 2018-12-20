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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Malkara'da kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı

Malkara'da kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı

KAR KÜREME ÇALIŞMASI

Kar Temizleme Kar Temizliği Kaldırımlar Güneşli Hava Kar Yağışı 

-KEPÇE İLE KAR TEMİZLİĞİ
-YOLDAN ARABASIYLA GEÇEN BİR SÜRÜCÜNÜN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı. Malkara Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde buz ve karla kaplı zemin, vatandaşların ve araçların daha iyi ulaşım sağlaması amacıyla belediye ekiplerinin çalışması sonrası temizlendi.
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