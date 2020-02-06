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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Malkara’da kar yağışı

Malkara’da kar yağışı

KAR YAĞIŞI

Kar Yağışı 

-ARABADAKİ KAR BİRİKİNTİSİ
-RÖPORTAJ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Balkanlardan gelen kar yağışı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde vatandaşları sevindirdi. İlçeye bağlı Şahin Mahallesi ve Elmalı Mahallesi kırsalının yüksek kesimlerinde kar birikim yaptı. Kar yağışı, ilçenin diğer kesimlerinde de hafif şekilde devam etti. İlçede genelinde soğuk hava hakim olurken, hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar düşüyor. Eski Yayla Mahallesi Muhtarı Zühtü Kuzucu, “Kar yağmayınca su kanalları kurumakta. Kar yağsın ki bereket olsun. Eski kışımız yok, eski kar yağışı yok. Fakat onun da bilicisi var” dedi.
İlçe sakini Kerim Yavuz da, havanın çok soğuk olduğunu ancak uzun zamandır etkili kar yağışına hasret kaldıklarını belirtti.

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