Malkara'da kaçak kazı iddiası - TEKİRDAĞ

Görüntü Dökümü: - Bölgeden detaylar - Definecileri tarlasını kazdığı çiftçi Ömer Aktan'ın açıklamalarıTEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde tarlasında kaçak kazı yapıldığını iddia eden kişi, jandarmaya başvurdu.Ballı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Aktan, Karakoltepe mevkisindeki tarlasında kişi ya da kişilerce kaçak kazı yapıldığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu.Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı.Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaçak kazı yapanların tarlada çukur kazdığını belirterek, "Burada define aramışlar. Bölgede sık sık kaçak kazılar yapılıyor." dedi.
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