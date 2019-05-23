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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malkara'da binlerce sebze sandığı alev alev böyle yandı

Malkara'da binlerce sebze sandığı alev alev böyle yandı

ALEV ALEV YANAN SANDIKLAR

Yangına Müdahale Trol 

-YANGINA MÜDAHALE
-YANGINLA İLGİLİ KONUŞAN SALİH ENGİN

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin adet istiflenmiş sebze sandığı alev alev yandı. Olay, Malkara girişinde bulunan Pullukçu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden bir çiftçiye ait yaklaşık bin adet istiflenmiş tahta sebze sandığı, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangının ardından küle dönen yaklaşık bin sandık, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili konuşan Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyesi Salih Engin, "Yangının ne sebeple çıktığını bilmiyoruz. Ekipler daha da büyümeden yangını kontrol altına aldı" diye konuştu.

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