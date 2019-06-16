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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Maliyetler arttı, üretici çareyi 30 bin meyve ağacı kesmekte buldu

Maliyetler arttı, üretici çareyi 30 bin meyve ağacı kesmekte buldu

Şeftali bahçesinden detaylar

Erimli 

-Röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 500 dönüm içerisinde bulunan 30 bin meyve ağacı artan maliyetler nedeniyle kesildi. Türkiye’nin verimli topraklarına sahip olan Bursa’nın Yenişehir ilçesinde son olarak artan maliyetler ve sigorta paralarının yüksek olması sebebiyle 500 dönüm içerinde bulunan kiraz, armut, elma ve şeftali olmak üzere 30 bin verimli ağaç kesildi. Yenişehir’e bağlı Çeltikçi köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Caner Kaya, “Bende 110 dönüm şeftali bahçesi var. Bunun 80 dönümünü kesiyorum. 80 dönüm içinde 3 bin 800 ağacım var. Sigorta, ilaç maliyetlerinin yüksek olması ve son yıllarda yaşanan donlardan dolayı ürün alamadığımız için şeftali bahçelerimizi kesiyoruz. Maliyetler yüksek, köy genelinde 500 dönüm içinde 25 bin bodur ağaçlar ile 30 bin civarında elma, armut, kiraz, şeftali ağaçları kesildi” diye konuştu.
Şeftali ağaçlarını söküp sebze yetiştirmeyi düşünen Kaya, “Tatil zamanlarında haller kapalı, fiyatlar düşüyor, mal alınmadığı için çürüyor. Çiftçi çok zarar ediyor. Arkadan gelen yeni nesil çiftçilik yapmak istemiyor. Böyle giderse 10 yıl içinde çiftçi kalmaz. Ağaç başına 30 lira, dönüm başına bin 250 lira sigorta parası alınıyor. Mal çok olunca şeftali 70 kuruştan, don yapınca 1,5 liradan alınıyor” dedi.

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