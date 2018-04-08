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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Maliye Bakanı Ağbal, halı saha maçında forma giydi İzle

Maliye Bakanı Ağbal, halı saha maçında forma giydi İzle

maçtan detaylar

( BAYBURT ) - BAYBURT

Forma 


- Maliye Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'ta halı saha maçı yaptı. Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesindeki halı sahada bürokratlar ve siyasetçilerin katılımıyla organize edilen maçta bürokratlar siyasetçilere karşı mücadele etti. Bürokratlar Bayburt Spor forması giyerken siyasetçiler ise turkuaz renkli forma giydi. Bakan Ağbal'ın vuruşu ile başlayan maç, 30 dakikalık iki devre olarak oynandı. "Turkuaz" takımın 8-7 galibiyetiyle biten maçta "sarı" takımda forma giyen Ağbal, takımının 4 golünü kaydetti.
Maçta Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak da forma giydi. (BK-AA)
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