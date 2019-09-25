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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Mali’de Tanker Patladı: 7 Ölü Haberi

- Mali’de Tanker Patladı: 7 Ölü Haberi

Patlamadan detay

( BAMAKO ) - Mali’de tanker patladı: 7 ölü BAMAKO

Hastane İletişim Petrol Başkent Trol 


- Mali’de petrol tankerinin patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Mali’nin başkenti Bamako’da tanker patladı. Malili yetkililer olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Hükümet konuya ilişkin açıklamasında, 14 bin litre petrol taşıyan tankerin henüz belirlenemeyen bir nedenle patladığını kaydetti.
İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yaya Sangare 42 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı
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