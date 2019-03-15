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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Malezya'daki turizm fuarında Türk kültürü ve turizmi tanıtıldı - KUALA LUMPUR

Malezya'daki turizm fuarında Türk kültürü ve turizmi tanıtıldı - KUALA LUMPUR

- Programdan detaylar - Malezya Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşaviri Begüm Soysal'ın açıklamalarıMalezya'daki turizm fuarında Türk kültürü ve turizmi tanıtıldı - Malezya Tur ve Seyahat Acentaları fuarında Türk kültürü ve turizmini tanıtan standlar katılımcıların ilgisini çektiKUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da düzenlenen Tur ve Seyahat Acentaları (MATTA) fuarında yer alan Türk turizm şirketlerine ait standlar ve yapılan kültürel etkinlikler büyük ilgi gördü.Başkent Kuala Lumpur 'daki Putra Dünya Ticaret Merkezi'nde bugün başlayan fuarda, Türkiye'nin Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşavirliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü Kuala Lumpur Ofisi, Türk Hava Yolları, Konya ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra 6 turizm şirketi stant açtı.Katılımcı her ülkenin kendi kültürel unsurlarını sergilediği fuarda ebru ve ahşap oyma sanatı ve sema gösterisiyle Türk kültürü tanıtıldı.Kültürel etkinliklere büyük ilgi gösteren katılımcılar, turizm şirketlerinin stantlarında Türkiye'de gezilecek bölgeler ve seyahat ücretleri hakkında bilgi aldı.AA muhabirine konuşan Malezya Kuala Lumpur Kültür ve Tanıtma Müşaviri Begüm Soysal, Malezya'da Türkiye'ye artan bir ilgi gözlemlediklerini vurgulayarak, "Özellikle bu yılın Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte mevcut pazarda rağbet gören Kapadokya, Bursa, İstanbul, Pamukkale gibi yerlerin yanı sıra Güneydoğu Anadolu ile alakalı bilgi edinmek isteyen çok kişi oldu." dedi.
Soysal, Malezya'da çok rağbet gören naht sanatının da fuarda ilgi çektiğini belirtti ve sema, ebru gibi etkinliklerin de katılımcılar tarafından dikkatli şekilde izlendiğini kaydetti.
MATTA fuarının Asya'da Türk turizmine olumlu katkılar sağladığını ifade eden Soysal, "Türkiye, Avrupa pazarında olduğu gibi Asya pazarında da en çok rağbet gören ülkelerden biridir." şeklinde konuştu.
MATTA fuarı pazar gününe kadar sürecek.

Muhabir Turizm Fuarı Pazar Günü 

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