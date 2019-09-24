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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Malezya'da gölde yüzen fil sosyal medyanın ilgi odağı oldu - KUALA LUMPUR

Malezya'da gölde yüzen fil sosyal medyanın ilgi odağı oldu - KUALA LUMPUR

- Filin denizde yüzerken ve denizden çıkarken ki görüntüleri Malezya'da gölde yüzen fil sosyal medyanın ilgi odağı oldu - Hulu Terengganu kentindeki Kenvir Gölü'nde balık avlayan vatandaşın gölde yüzen bir fili görüntülediği video, sosyal medyada bir saat içinde 20 binden fazla kişi tarafından izlendiKUALA LUMPUR (AA) - Malezya'daki bir gölde yüzerken görüntülenen filin videosu, sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı.Ülkenin doğusunda yer alan Hulu Terengganu'daki Kenyir Gölü'nde teknesiyle balık tutmaya çıkan 37 yaşındaki Mohd Suwardi Muhammed Azmi, teknesinin yakınlarında yüzen bir file rastladı.Bir yandan yüzüp diğer yandan hortumuyla nefes alırken görüntülenen filin videosu, Mohd Suwardi'nin kişisel sosyal medya hesabında bir saat içinde 20 binin üzerinde kişi tarafından izlendi.Malezya basınına konuşan Mohd Suwardi, "Bu gölde 2004'ten bu yana balıkçılık yapıyorum. Şimdiye kadar 4 defa yüzen fil gördüm." dedi.
Mohd Suwardi, videosunun kısa zamanda bu kadar izlenmesine şaşırdığını belirterek "Muhtemelen izleyenlerin çoğu fillerin yüzebildiğini bilmiyor." diye konuştu.

Sosyal Medya Bild Efes Balık Tutma 

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