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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Malezya’da 680 Çinliye dolandırıcılık şüphesiyle gözaltı Haberi

- Malezya’da 680 Çinliye dolandırıcılık şüphesiyle gözaltı Haberi

operasyon görüntüsü

İnternet Dolandırıcılığı Dolandırıcılık 

-detay

( KUALA LUMPUR ) KUALA LUMPUR

- Malezya’da internet dolandırıcılığı suçundan 680 Çin vatandaşının gözaltına alındığı açıklandı. Malezya’da yetkililer internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 680 Çin vatandaşını düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Malezya Göç İdaresi Genel Müdürü Khairul Dzaimee Daud, 150 kişiden oluşan bir ekibin dün Malezya'nın Selangor eyaletine bağlı Cyberjaya kasabasında iyi korunan bir merkeze düzenledikleri baskın sonucu internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları şüphesiyle 680 Çin vatandaşını gözaltına aldıklarını açıkladı.
Operasyon sonucu dolandırıcılık çetesi yaklaşık 100 kişinin kaçtığını, bazılarının yaralandığını belirtti.
Görüntülerde merkezin camından kaçmaya çalışan Çin vatandaşlarının düşerek yaralandığı görülüyor.
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